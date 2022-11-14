В кампусе Университета Вирджинии расстреляли троих человек

Три человека были смертельно ранены и еще двое получили ранения в кампусе Университета Вирджинии поздно вечером в воскресенье. Об этом сообщают американские СМИ.

В убийствах подозревается студент Кристофер Дарнелл Джонс-младший. Занятия в понедельник отменены.

Это не первый случай в этом году, когда стрельба сотрясла кампус университета в штате. В феврале два сотрудника полиции были смертельно ранены бывшим студентом, когда они проверяли сообщения о подозрительном мужчине возле кампуса. В октябре восемь человек получили ранения в результате стрельбы у кампуса Университета Джеймса Мэдисона.

Таких случаев в США множество. Только в первом полугодии было более 300 случаев массовой стрельбы. Массовой в США считается та стрельба, в результате которой были ранены или убиты четыре или более человек, не считая самого преступника. То есть данный случай даже не подпадает под этот критерий.

Согласно опросу, американское общество разделено в вопросе ограничения оборота оружия. Так, 72% сторонников демократической партии за ограничения, среди республиканской партии - лишь 16%. Первые - за более жесткие запреты для граждан, вторые - за лечение психов, улучшение работы полиции и повышение роли традиционных религиозных ценностей в обществе.

В мае издание The Wall Street Journal написало, что в США наблюдается эпидемия психических расстройств. В 2021 году 108 тыс. человек умерли от передозировки наркотиков - рост на 15% за год и более 3% всех смертей. До 90-х ежегодное число таких случаев было лишь несколько тысяч.