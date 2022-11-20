20 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Си указал Байдену главную "красную линию" в отношениях Пекина и Вашингтона

Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос представляет собой главную "красную линию" в отношениях Пекина и Вашингтона.
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление китайского Министерства иностранных дел, такое заявление Си прозвучало на двусторонней встрече в рамках саммита G-20 на Бали.

"Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос – ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная "красная линия", которую никому нельзя пересекать", - говорится в сообщении МИД.

Кроме этого, Си подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике является "важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами".

Напомним, ранее политолог Дмитрий Михайличенко рассказал о "пророссийских" эффектах от встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G-20.

Теги: Байден, Китай, Тайвань, красная линия



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