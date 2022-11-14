Джо Байден и Си Циньпин начали переговоры на Бали

Председатель КНР Си Цизньпин и президент США Джо Байден начали двухстороннюю встречу на Бали, где проходит саммит G20.

Байден, приветствуя китайского коллегу, заявил, что США и Китай должны показать, что способны преодолеть разногласия. "Мир ждет от США и Китая ключевой роли в решении мировых вызовов", - заявил президент США. Он добавил, что "США и Китай разделяют ответственность за предотвращение конфликтов в мире".

Си Цизньпин, в свою очередь, заявил Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.