19 Ноября 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.ru

На Сахалине в городе, где произошел взрыв газа в пятиэтажке, загорелся жилой дом

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о поступлении "еще одного тревожного сигнала из Тымовского", где сегодня произошло частичное обрушение жилого дома.

"Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. На месте работают спасатели и пожарные, ликвидируя последствия пожара. Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Всем людям предложены места в пункте временного размещения. Погорельцам в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь. Причины возгорания устанавливаются. Прибыло 10 единиц техники, работает 29 человек личного состава, пожар удалось локализовать. Угрозы соседним домам нет", - написал Лимаренко в соцсетях.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме поселка Тымовский здание частично обрушилось. Погибли девять человек, есть пострадавшие.

Теги: Сахалин, Тымовский



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