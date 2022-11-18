Мэрия Екатеринбурга купила троллейбусы за 1,4 млрд рублей. Ранее называлась меньшая сумма

Администрация Екатеринбурга успешно заключила контракт на поставку 45 новых троллейбусов.

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Планируется, что транспорт станет подарком к юбилею уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, контракт заключен с ООО "Автотехком" из Санкт-Петербурга. Официальный дилер Минского автомобильного завода выиграл конкурс на поставку городу новых машин, объявленный 26 октября.

По данным администрации, стоимость контракта составила 1,4 млрд рублей. При этом еще в октябре власти называли меньшую сумму – 1,2 млрд рублей.

Новые троллейбусы c удлиненным автономным ходом относятся к большому классу, их расчетная вместимость – 90 человек. Они будут оснащены системами зарядки для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчета пассажиропотока. А низкий уровень пола обеспечит комфорт всех входящих и выходящих из него.

Как уточнили в мэрии, согласно контракту, все 45 троллейбусов будут поставлены в Екатеринбург к 15 июня 2023 года.