"На своем ли месте этот товарищ?" Депутат Госдумы призвал "привести в чувство" свердловские военкоматы

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Фото: govvrn.ru

"На своем ли месте этот товарищ?" Депутат Госдумы призвал "привести в чувство" свердловские военкоматы

Свердловские военкоматы продолжают мобилизовать граждан, имеющих бронь, проявляя бездеятельность и формализм. Так резко высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который призвал привести местные военкомы "в чувство".

По его словам, недавно к нему обратились семьи мобилизованных из Нижнего Тагила. В одной забрали мужчину, работающего на НТМК, а второго при наличии трех несовершеннолетних детей. Оба гражданина имеют бронь, однако военкомат эти детали просто проигнорировал.

"Работают кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но до сих пор шевелений со стороны военкома Н.Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ?" - написал Иванов.

Он добавил, что обратился с просьбой разобраться в ситуации к прокурору Свердловской области Борису Краснову. Его же он просит помочь ошибочно мобилизованным вернуться обратно домой.

"Надеюсь, что новый военный комиссар Свердловской области встретится со всеми военкомами региона и сформулирует для них единый алгоритм решения ключевых проблем мобилизованных. Например, по многодетным. Считаю, что на эту встречу было бы целесообразно пригласить тех депутатов Госдумы и ЗакСО, кто владеет реальной информацией о проблемах мобилизованных", - заключил депутат.

Теги: военкомат, депутат, мобилизация, льготник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети