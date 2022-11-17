"На своем ли месте этот товарищ?" Депутат Госдумы призвал "привести в чувство" свердловские военкоматы

Свердловские военкоматы продолжают мобилизовать граждан, имеющих бронь, проявляя бездеятельность и формализм. Так резко высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который призвал привести местные военкомы "в чувство".

По его словам, недавно к нему обратились семьи мобилизованных из Нижнего Тагила. В одной забрали мужчину, работающего на НТМК, а второго при наличии трех несовершеннолетних детей. Оба гражданина имеют бронь, однако военкомат эти детали просто проигнорировал.

"Работают кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но до сих пор шевелений со стороны военкома Н.Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ?" - написал Иванов.

Он добавил, что обратился с просьбой разобраться в ситуации к прокурору Свердловской области Борису Краснову. Его же он просит помочь ошибочно мобилизованным вернуться обратно домой.

"Надеюсь, что новый военный комиссар Свердловской области встретится со всеми военкомами региона и сформулирует для них единый алгоритм решения ключевых проблем мобилизованных. Например, по многодетным. Считаю, что на эту встречу было бы целесообразно пригласить тех депутатов Госдумы и ЗакСО, кто владеет реальной информацией о проблемах мобилизованных", - заключил депутат.