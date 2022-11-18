Полная обеспеченность яслями и садиками привела к снижению рождаемости

Дошкольные учреждения в России посещают 7,3 млн детей. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова на VII Всероссийском съезде работников дошкольного образования, который проходит 17-18 ноября.

Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на сегодняшний день в среднем по стране составляет почти 97%, причем в 56 регионах он превышает 99%. Средний показатель для детей 3-7 лет на 1 ноября составил 99,6%, причем в 79 субъектах он достиг 100%. То есть практически любой желающий может сдать ребенка в садик.

Доля детей, которых водят в ясли и садики, составляет около 55% от общей численности детей до 7 лет, если в возрасте 7 лет учитывать только половину, считая, что вторая половина уже являются школьниками.

Интересно, что численность детей в яслях и садиках за последние десять лет увеличилась на 30%, притом что общая численность детей до 7 лет почти не изменилась. Россияне стали намного чаще сдавать детей в садик. Этот факт примечателен тем, что обеспеченность яслями и садиками до сих пор подается как фактор, который будто бы способствует рождаемости, а недостаток мест в садиках тормозит ее.

Как показывают данные статистики, количество детей в яслях и садиках растет, а рождаемость, наоборот, снижается. По сравнению с 2012 годом суммарный коэффициент рождаемости снизился более чем на 10%, а по сравнению с 2015-м - более чем на 15%. Более активное устройство детей в садики сопровождалось только снижением рождаемости. Правда, параллельно действовали и другие факторы.