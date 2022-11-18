Роспотребнадзор снова призвал вакцинироваться

В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ковиду и прочим ОРВИ. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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Отмечается, что нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. Штамм "свиного гриппа" A(H1N1) представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа, считает РПН.

Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, также поможет своевременная вакцинация.

РПН отмечает, что доля внебольничных пневмоний среди людей с положительным тестом на ковид за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что вызывает опасения.

Напомним, в прошлом году, в условиях массовой ковид-вакцинации, число смертей от пневмонии поставило рекорд - 75 тыс., что в три раза больше, чем в 2019-м. В том числе за год прирост составил почти 30%, при этом наибольшая смертность наблюдалась в четвертом квартале, когда большинство взрослых были уже вакцинированы. Данных о том, что дает вакцинация для предотвращения пневмонии, нет. Статистики по вакцинированным не ведется.

Симптомы гриппа и ковида на начальном этапе схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, однако методики лечения этих инфекций значительно отличаются, напоминает РПН.

Врач-кардиолог областного Центра медицинской реабилитации в Оренбурге Наталья Ионова считает, что такой диагноз, как COVID-19, некорректен. Есть коронавирусная инфекция, которая может вызвать различные осложнения. Именно они являются диагнозами, а не возбудитель. При этом точно такие же болезни могут вызвать и другие вирусы.