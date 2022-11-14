14 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Огромная заболеваемость ковидом в сентябре почти не сказалась на смертности

В сентябре смертность в России лишь незначительно превысила фоновую, несмотря на огромное число случаев ковида в августе и сентябре. Как и прогнозировало Накануне.RU, это почти не скажется на смертности, если только не будут введены запреты и ограничения. Так и произошло, как следует из опубликованных данных Росстата.
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В течение месяца в России умерли 151 тыс. человек при среднем показателе в три "доковидных" годы (2017-2019) на уровне 139 тыс. Рост составил 8,6%, а по сравнению с августом лишь 3%. Однако такой рост, сам по себе существенный, меркнет по сравнению со смертностью в предыдущие два года, особенно с учетом числа случаев ковида, на который ранее списывалась почти вся избыточная смертность и которая, по ожиданиям некоторых экспертов, снова могла вызвать то же самое. Но итоги месяца только подтвердили низкую опасность ковида при отсутствии карантинных ограничений.

Для сравнения приводим число смертей в сентябре, рост к фоновому уровню (2017-2019) и число случаев ковида за последние три года:

• 2020 - 171 тыс. умерших (+23%), 185 тыс. случаев ковида;
• 2021 - 202 тыс. умерших (+34%), 598 тыс. случаев ковида;
• 2022 - 151 тыс. умерших (+8,6%), 1440 тыс. случаев ковида.

По сравнению с прошлым годом избыточная смертность в четыре раза ниже при более чем двукратном увеличении числа случаев ковида, которую принято считать заболеваемостью. В 2022 году на 1 тыс. избыточных смертей в сентябре пришлось 120 тыс. случаев ковида. В 2021 году было 9,5 тыс., а в 2020 - 8,5 тыс. То есть без карантинных ограничений произошло снижение избыточной смертности в отношении к заболеваемости в 13-14 раз, в результате чего огромная заболеваемость ковидом прошла для страны почти незамеченной.

Отметим, что заболеваемость в сентябре стала максимальной за три года, не считая пика в феврале с.г., то есть ни в 2020-м, ни в 2021-м такого не было. Но тогда при гораздо меньшей заболеваемости каждый месяц дополнительно умирали десятки тысяч россиян.

При этом вакцинация, как и ранее, не имела никакого влияния на смертность. Можно было ожидать, что в регионах с наименьшим процентом привитых избыточная смертность будет наибольшей. Но в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Еврейской АО, где привито соответственно 43%, 51% и 57% взрослых, рост смертности к сентябрю прошлого года составил +16%, +4% и -4% (снижение). В трех же самых привитых регионах: Башкирии, Тюменской области и Забайкалье, - где привито 110%, 100% и 97% взрослых, рост смертности был -2% (снижение), +7% и 16%. Статистически значимой разницы нет, и в наиболее вакцинированных регионах в среднем рост даже чуть больше. То есть результаты снова показывают, что ковид-вакцинация не имеет никакого значения для смертности, о чем мы неоднократно писали в прошлом году.

В то же время с марта в России продолжает фиксироваться более сильное снижение рождаемости, чем это было ранее. Процесс начался в марте, ровно девять месяцев спустя после начала принуждения к ковид-вакцинации в июне прошлого года. В марте-сентябре снижение составило 7% к тому же периоду прошлого года, притом что в прошлом году оно было 0% к 2020 году. То есть причиной сильного снижения является не ковид, который "бушевал" как раз в прошлом году. В некоторых странах Европы тоже заметили, что после массовой вакцинации сильно упала рождаемость. Является ли причиной вакцинация, точно неизвестно. Исследований о ее влиянии на детородную способность не было.

Напомним, с августа Росстат перестал публиковать статистику по смертности с ковидом как не имеющую значения.

Теги: смертность, ковид



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