США призвали Европу и Украину осторожнее высказываться о падении ракеты в Польше, - Politico

Высокопоставленные чиновники из правительства США провели серию срочных телефонных звонков своим союзникам по НАТО в Европе, призвав тех воздержаться от категорических заявлений по инциденту с падением ракеты в Польше, сообщает Politico.

Также представители властей США в течение последних двух дней связались с европейскими лидерами и украинскими чиновниками и призвали их осторожнее говорить о причинах инцидента.

По данным издания, рекомендовано подождать с оценочными суждениями до завершения официального расследования ЧП.

При этом отмечается, что расхождение в точках зрения на причины произошедшего — это одно из серьезных расхождений, которые можно заметить в риторике официального Вашингтона и Киева, пишет Regnum.

Ранее председатель городского совета Люблина Ярослав Пакула заявил, что Украина намеренно спровоцировала Польшу, чтобы обвинить Россию и втянуть Польшу и НАТО в военный конфликт, после чего призвал пересмотреть отношение к Украине.