17 Ноября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Moshe Schwartz / YWN

Мэр Люблина заявил, что Украина устроила провокацию против Польши

Украина устроила провокацию против Польши, выпустив ракеты по ее территорию, чтобы обвинить Россию и втянуть Польшу и НАТО в военный конфликт. Об этом заявил председатель городского совета Люблина Ярослав Пакула.
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"Очевидно, что это украинская ракета. Очевидно, что это провокация со стороны властей Украины. Ракета не могла по ошибке быть пущена на 100 километров в противоположную сторону. Цель провокации – ускорить поставки вооружений в Украину, запугать Европу страшной Россией, чтобы гражданское общество требовало от правительств стран Европы увеличить помощь Украине", – сказал Пакула.

Он не согласен с позицией польского президента Анджея Дуды, что имела место ошибка, и призывает пересмотреть отношение к Украине.

Покинувший Киев политолог Александр Скубченко заявил, что Зеленский ради обвинений России и увеличения военной помощи НАТО преднамеренно убил двух граждан Польши.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший призвал прекратить тратить миллиарды на Украину из-за этой явной провокации Киева.

Теги: Украина, Польша, ракета



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