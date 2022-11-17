Мэр Люблина заявил, что Украина устроила провокацию против Польши

Украина устроила провокацию против Польши, выпустив ракеты по ее территорию, чтобы обвинить Россию и втянуть Польшу и НАТО в военный конфликт. Об этом заявил председатель городского совета Люблина Ярослав Пакула.

"Очевидно, что это украинская ракета. Очевидно, что это провокация со стороны властей Украины. Ракета не могла по ошибке быть пущена на 100 километров в противоположную сторону. Цель провокации – ускорить поставки вооружений в Украину, запугать Европу страшной Россией, чтобы гражданское общество требовало от правительств стран Европы увеличить помощь Украине", – сказал Пакула.

Он не согласен с позицией польского президента Анджея Дуды, что имела место ошибка, и призывает пересмотреть отношение к Украине.

Покинувший Киев политолог Александр Скубченко заявил, что Зеленский ради обвинений России и увеличения военной помощи НАТО преднамеренно убил двух граждан Польши.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший призвал прекратить тратить миллиарды на Украину из-за этой явной провокации Киева.