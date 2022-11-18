Президент Польши назвал падение украинской ракеты "несчастным случаем"

Падение украинской ракеты на территории Польши с последовавшей смертью двух фермеров была несчастным случаем, заявил президент страны Анджей Дуда.

Глава государства сообщил, что ракета украинской системы ПВО упала в шести километрах от границы. "Ее не удалось перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы", - заявил Дуда.

Ранее Польша не допустила украинских специалистов до расследования инцидента.

"Если гости с Украины захотят наблюдать за ходом расследования, можно будет им показать. Но когда речь идет об участии, о доступе к документам, к информации — нужны конкретные основания в сфере международного права", - цитирует Polsatnews слова польского президента.