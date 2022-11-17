Польша не даст Украине расследовать дело о падении ракеты

Украине не дадут участвовать в расследовании дела о падении ракеты на территории Польши. Об этом заявил президент Анджей Дуда, добавив, что с материалами расследования ознакомиться все же позволят.

"Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи. Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров", - пояснил Дуда.

По его словам, аналогичного мнения придерживается и прокурор.

Напомним, в Минобороны России ранее заявили, что сообщения польских СМИ о том, что на территории страны упали ракеты России, не соответствуют действительности.

В свою очередь председатель городского совета Люблина Ярослав Пакула заявил, что Украина намеренно спровоцировала Польшу, чтобы обвинить Россию и втянуть Польшу и НАТО в военный конфликт, после чего призвал пересмотреть отношение к Украине.

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