16 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: ТАСС/ Стоян Васев

В Минобороны России не подтвердили падение ракет в Польше

Сообщения польских СМИ о том, что на территории страны упали ракеты России, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Там отметили, что речь идет о дезинформации, цель которой заключается в провоцировании эскалации конфликта вокруг Украины.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", — отмечает ведомство.

Подчеркивается, что снимки обломков ракеты, опубликованные польскими журналистами, "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Как сообщалось, снаряды попали в зерносушилки, при этом погибли два человека.

Теги: Минобороны, Польша, ракеты



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