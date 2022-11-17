Уральские чиновники отказывались выплачивать ребенку стоимость квартиры в аварийном доме

На Среднем Урале местные чиновники отказывались выплачивать ребенку стоимость квартиры в аварийном доме. В результате дело дошло до суда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, власти Малышевского городского округа решили изъять жилье для своих муниципальных нужд. Проверка показала, что изымаемое жилое помещение находится в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. При этом единоличным собственником квартиры является несовершеннолетний ребенок.

Было установлено, что жилплощадь приобретена на основании договора купли-продажи уже после признания дома аварийным, в связи с чем администрацией было отказано в выплате возмещения с учетом рыночной стоимости, а сама выплата сокращена примерно в два раза. Для защиты прав несовершеннолетнего прокурор Асбеста обратился в суд с иском к чиновникам.

Городской суд требования прокурора удовлетворил. В ноябре этого года решение было исполнено: ребенку выплачена выкупная стоимость изымаемого жилья исходя из рыночной цены – 866 тысяч рублей.

Напомним, ранее на Среднем Урале также лишь после вмешательства прокуроров женщине выплатили всю выкупную сумму за ее аварийную квартиру.