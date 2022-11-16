Уралец засудил турфирму, не желавшую возвращать деньги после отказа от бронирования

16 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Южный ФО Уральский ФО Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Уралец засудил турфирму, не желавшую возвращать деньги после отказа от бронирования

Житель Североуральска лишь после обращения в суд смог вернуть деньги при отказе от туристских услуг.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в марте этого года уралец заблаговременно забронировал на сайте турфирмы проживание в гостевом доме в Краснодарском крае. После внесения оплаты ему на электронную почту прислали ваучер на заселение. Однако из-за болезни члена семьи клиенту пришлось отказаться от запланированного отдыха.

Он подал заявление на отмену бронирования и возврат предоплаты, при этом все сроки, указанные турагентом для отмены, были соблюдены. Уралец потребовал от фирмы вернуть деньги за бронирование проживания, но получил отказ. Вместо этого средства были переведены во внутренние баллы компании, на так называемый "внутренний кошелек".

Не согласившись с таким решением, горожанин обратился в местный консультационный пункт для потребителей. Специалисты помогли ему подготовить исковое заявление. В итоге Североуральский городской суд взыскал с турагента всю сумму предоплаты по договору. Кроме этого, компания обязана выплатить проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда, убытки, а также штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.

Теги: турфирма, бронирование, суд, Североуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети