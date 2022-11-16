Уралец засудил турфирму, не желавшую возвращать деньги после отказа от бронирования

Житель Североуральска лишь после обращения в суд смог вернуть деньги при отказе от туристских услуг.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в марте этого года уралец заблаговременно забронировал на сайте турфирмы проживание в гостевом доме в Краснодарском крае. После внесения оплаты ему на электронную почту прислали ваучер на заселение. Однако из-за болезни члена семьи клиенту пришлось отказаться от запланированного отдыха.

Он подал заявление на отмену бронирования и возврат предоплаты, при этом все сроки, указанные турагентом для отмены, были соблюдены. Уралец потребовал от фирмы вернуть деньги за бронирование проживания, но получил отказ. Вместо этого средства были переведены во внутренние баллы компании, на так называемый "внутренний кошелек".

Не согласившись с таким решением, горожанин обратился в местный консультационный пункт для потребителей. Специалисты помогли ему подготовить исковое заявление. В итоге Североуральский городской суд взыскал с турагента всю сумму предоплаты по договору. Кроме этого, компания обязана выплатить проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда, убытки, а также штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.