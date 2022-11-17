Глава Роскосмоса анонсировал серийное производство спутников

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что в России будет налажено серийное производство спутников.

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В какой-то момент отрасль оказалась заложником нескольких факторов в спутникостроении, сказал в интервью ТАСС Борисов. Во-первых, это наличие огромного количества разнородных технических решений по полезной нагрузке, служебным системам и платформам космических аппаратов. Во-вторых, предприятия регулярно срывали сроки их строительства. После было принято решение перейти на индустриальную модель создания космической техники и в итоге – на серийное производство многоспутниковой группировки. Для этого необходимо унифицировать технические решения и служебные системы спутников, применять наилучшие из них и стандартизировать протоколы и интерфейсы информационного обмена.

"На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день", - сказал Борисов.

Для этого потребуется коренная перестройка всей отрасли – нужно обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, выстроить новую логистику со смежниками, подготовить кадры.

"Мы рассчитываем, что, начиная с 2026 г., когда будут проведены эти работы и подготовлены необходимые производственные мощности, можно постепенно выходить на заявленные показатели серийного выпуска российских спутников. Основным инструментом для решения этой задачи станет утвержденный правительством России федеральный проект "Комплексное развитие космических информационных технологий" ("Сфера")", - говорит Борисов.

Основа этого проекта – пять орбитальных группировок связи и пять новых группировок дистанционного зондирования Земли на базе малых космических аппаратов, которые позволят кратно увеличить орбитальную группировку и кардинально повысить ее ценность для потребителей. Первый спутник-демонстратор этой программы "Скиф-Д" улетел на орбиту 22 октября.

"Мы открыли опережающие работы по созданию новых многоспутниковых группировок "интернета вещей" "Марафон" и широкополосного доступа в интернет "Скиф". Первый демонстратор низкоорбитальной системы "Марафон" полетит в 2023 г., а уже с 2026-го будет развернута первая очередь системы из 137 аппаратов. Новая многоспутниковая группировка ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли) "Беркут" будет состоять из космических систем для обзорной и высокодетальной оптической съемки, а также радиолокационного наблюдения", - сказал Борисов.