Глава Роскосмоса призвал выпускать по одному спутнику в день

Глава Роскосмоса Юрий Борисов призвал перейти к конвейерному производству спутников в России. По его мнению, надо набрать невиданный темп: по одному спутнику в день.

"Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться", - сказал Борисов в четверг на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего".

Борисов добавил, что России стоит перенять в этом сегменте промышленности опыт других стран, например, Китая.

"Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства", - цитирует Борисова РИА Новости.

Также глава Роскосмоса заявил, что ситуация, когда спутник создается по 18 месяцев, "никуда не годится". "К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил глава госкорпорации.