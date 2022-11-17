Бывшего депутата Прикамья оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление Путина

Дзержинский районный суд Перми оштрафовал на 150 тыс. руб. бывшего депутата заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил политик в своем telegram-канале, он намерен обжаловать это решение.

"Не считаю себя виноватым в этой ситуации, и, конечно же, мы с адвокатами из Адвокатское бюро "Ахметов, Хозяйкин и Партнеры" будем обжаловать и это решение суда", - заявил Окунев.

В отношении Окунева было составлено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.20.1 КоАП РФ (повторное распространение в сети "Интернет" информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, госорганам и официальным государственным символам РФ). Претензии правоохранителей вызвал пост, размещенный политиком в соцсети, который содержал "высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств" и "личности в целом" президента РФ Владимира Путина.

Ранее в отношении Константина Окунева было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Из них два - за дискредитацию армии. По решению суда бывший депутат был оштрафован на 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Еще на 31 тыс. руб. бывшего парламентария оштрафовали за неуважение к власти и на 2 тыс. руб. за использование фото с элементами нацистской символики.