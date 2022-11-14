14 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Перми бывшего депутата обвиняют в оскорблении президента

Бывшего депутата заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева обвиняют в оскорблении президента. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В отношении Окунева составлено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.20.1 КоАП РФ (повторное распространение в сети "Интернет" информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, госорганам и официальным государственным символам РФ). Претензии правоохранителей вызвал пост, размещенный политиком в соцсети, который содержал "высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств" и "личности в целом" президента РФ Владимира Путина.

Правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 200 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Дело будет рассмотрено 16 ноября Дзержинским районным судом Перми.

Ранее в отношении Константина Окунева было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Из них два - за дискредитацию армии. По решению суда бывший депутат был оштрафован на 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Еще на 31 тыс. руб. бывшего парламентария оштрафовали за неуважение к власти и на 2 тыс. руб. за использование фото с элементами нацистской символики.

Теги: Константин Окунев, Владимир Путин, оскорбление, неуважение к власти



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