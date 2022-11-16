16 Ноября 2022
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Образование Свердловская область
Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом представили проект новой школы на 1,2 тысячи мест

В ближайшие годы в Академическом появится еще одно новое учебное заведение. Школа №1 расположится в периметре улиц Академика Вавилова - Академика Ландау - Академика Лихачева - Рябинина. Место, где будут учиться дети, уже проектирует основатель района - АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", входящее в ГК "КОРТРОС".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, здание с блоками в 3-5 этажей сможет вместить в себя 1,2 тыс. учеников. Так как школа будет находиться в Квартале конструктивизма, было решено органично вписать ее в уже имеющуюся архитектуру. Для этого при оформлении фасада будут использованы отделочные материалы окружающих домов и несколько видов декоративной штукатурки, а также композитные панели, натуральный гранит и кирпич.

Проект школы №1 в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

"Основной принцип оформления фасадов будет строиться на сочетании контрастных объемов: строгих блоков учебных помещений, имитирующих протяженные ленточные конструктивистские фасады, и выразительного объема общешкольных помещений с различными вариантами остекления", - добавили в АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое".

Проект школы №1 в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"Проект школы №1 в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

О функционале в компании тоже подумали: сейчас решается вопрос об организации отдельных входов для начальной и основной школ, а также "входа выходного дня", ведущего в спортзал и библиотеку. Застройщик считает, что такая деталь позволит сделать учебное заведение более безопасным и создаст возможность проводить в здании дополнительные занятия вечером в будние дни или выходные.

Спортивному блоку уделяется особое внимание. В нем будут зоны для сдачи нормативов, ямы с песком для прыжков и различные полосы препятствий.

Проект школы №1 в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"Проект школы №1 в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Школа №1 станет седьмой на территории проекта комплексной застройки Академический. Так, в этом году завершилось строительство школы №123, за парты которой уже успели сесть дети. Стартовало строительство первой школы-высотки в Екатеринбурге на 1,2 тыс. мест, пятиэтажное здание расположится в границах улиц Академика Ландау – Академика Вавилова – Профессора Матвеева, рядом с Кварталами конструктивизма, и откроется уже в 2024 году.

Напомним, что АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" стремится построить школы и детские сады в каждом квартале района. В рамках государственно-частного партнерства застройщик проектирует здание, после чего оплату строительства берет на себя бюджет. Такой подход позволяет намного быстрее строить социально-значимые объекты, обеспечивающие комфорт горожан.

В будущем новый район Екатеринбурга превратится в Наукоград, который сможет обеспечивать город и область высококвалифицированными кадрами, создавая внутри района новые рабочие места. В планах девелопера начать здесь строительство медицинского кластера: он станет неотъемлемой частью будущего Наукограда, наряду с пятью научными институтами и IT-кластером. Цель ведущего застройщика Академического района и его основателя при создании Наукограда – растить академиков буквально со школьной скамьи.

Теги: РСГ-Академическое, школа, проект



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