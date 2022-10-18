Современный наукоград. На форуме "100+" Академический показал, какие преображения ждут район

ГК "Кортрос" и АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили проект района, в котором показали, что ждет его жителей в ближайшие 15 лет. Главная цель — сделать Академический наукоградом и взрастить собственных профессионалов в сфере инноваций и науки, передает корреспондент Накануне.RU.

Наукограду нужны кадры, и их начинают готовить с детского сада. В районе уже построено 23 муниципальных дошкольных учреждения и работают 65 частных детсадов, в каждом из них действуют творческие студии, а при каждой из восьми школ предусмотрено детско-юношеское спортивное образование и школа олимпийского резерва с 56 секциями.

"Когда мы говорим о наукограде, то это комплексный проект. Наши школы одни из лучших по оснащению и уровню педагогических коллективов", — сообщил президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Как отмечает гендиректор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, помимо того, что в районе активно развивается комфортная среда, здесь также стараются дать и основу для будущего развития молодежи. В Академическом появится Малая академия наук на базе УрО РАН, уже открыт филиал художественной школы имени Мосина, запланировано появление класса МГИМО, активно строится Медицинский кластер.

В Академическом стремятся к тому, чтобы выпускники школ оставались учиться и трудиться в районе. Уже через 10-15 лет в Академическом будет проживать 325 тыс. человек, для чего потребуется 100 тыс. рабочих мест. При этом 15% мест должны относиться к сферам инноваций и науки. Для этого в районе уже построено пять фундаментальных институтов: институт электрофизики, институт металлургии, институт геохимии и геологии, институт геофизики и институт теплофизики.

Транспортная и иная инфраструктура района тоже активно развивается. Трамвайная линия построена на 80%, начинается новый этап благоустройства Преображенского парка. На выставке 100+ TechnoBuild глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил, что эти проекты — важные составляющие комфортного проживания в Академическом.

"Когда мы говорим о наукограде, мы говорим об экосистеме, которая состоит из трех частей: комфортная среда для жизни (доступное жилье, чистые улицы, инновационные технологии, безопасность), передовое обучение на всех уровнях (детский сад, школа, вузы) и инновационные рабочие места. В основе всего этого — проект Академический", — отмечают в ГК "Кортрос".