16 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени водителю, устроившему смертельное ДТП у ТЦ, дали шесть лет лишения свободы

В Тюмени вынесен приговор в отношении 36-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП возле ТЦ "Галерея Вояж", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Его признали виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Ночью, 4 января 2022 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем HONDA CIVIC, в котором перевозил трех пассажиров. На ул. Мориса Тореза он нарушил правила дорожного движения, превысив скорость, в результате потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем LEXUS СТ200Н.

После столкновения автомобилей обвиняемый не принял мер для оказания первой помощи пострадавшим и покинул место ДТП на другом автомобиле.

В результате ДТП один из пассажиров HONDA CIVIC от полученных множественных травм скончался на месте происшествия, второму пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: ДТП, водитель, суд



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