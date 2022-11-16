Катался с женой гаишника. "Уральский автохам" Новоселов рассказал, за что на него хотят завести дело

Екатеринбургский "автохам" Игорь Новоселов рассказал свою версию того, почему на него завели очередное дело за пьяное вождение. По словам уральца, перед тем как сесть за руль он не пил, но зато "катался с женой местного гаишника", за что его и оформили как нарушителя ПДД.

"Это было давно, прошлой зимой. Я катался с женой местного гаишника. Он устроил облаву, меня загнали в тупик. Оформили как пьяного, так как я отказался освидетельствование проходить" – приводит слова Новоселова паблик "Инцидент Нижний Тагил".

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, отказ от освидетельствования в отношении автохама расценивался как рецидив. Инцидент произошел 6 мая около 22.00 в поселке Шиловка Березовского городского округа. Ранее Новоселов уже привлекался за пьяное вождение.

"Из-за подозрительного поведения ему предложили сделать соответствующий тест на наличие или отсутствие алкоголя, или иных неразрешенных веществ в крови. На это предложение полицейских он категорически отказался. Хотя при этом отмечу для объективности не пытался скрыться и не сопротивлялся. Ранее он уже привлекался к ответственности по статье 12.6 КоАП за управление машиной в неположенном состоянии, признав свою вину, за что был арестован на 10 суток. Это произошло в феврале текущего года", – рассказал Горелых.

Поскольку это уже повторный случай, в отношении "автохама" было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, которое позднее передали в суд. Часть первая этой статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Горелых отметил, что Новоселова ознакомили с делом в установленном порядке, а руководитель службы дознания территориального ОВД заверил полковника, что водителю был вручен обвинительный акт.

В свою очередь сам Новоселов заявил, что получил звонок только из суда, а с обвинительным заключением его так никто и не ознакомил. Он отметил, что не собирается ходить на судебные заседания. Первое состоялось 27 октября, но ни на него, ни на следующее уралец так и не пришел.

Напомним, Новоселов уже не раз становился "героем" уральской криминальной хроники. Скандальную известность автохам получил после ролика "Ты кому сигналишь, дядя?". В 2017 году Игорю дали 2,5 года колонии за нападение на екатеринбургского блогера. А в прошлом году ему вменяли дорожный конфликт с погоней, вину по которому он так и не признал.