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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Уральскому автохаму Новоселову грозит два года колонии по очередному делу

В уральском городе Березовский перед очередным судом предстанет скандально известный Игорь Новоселов. На этот раз автохаму вменяется повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 3 февраля этого года Новоселова привлекли за управление транспортным средством в состоянии опьянения и назначили ему арест на 10 суток. Молодой человек его отбыл, но уже через три месяца совершил рецидив.

По материалам уголовного дела, ночью 6 мая Игорь Новоселов за рулем "Хонда Прелюд" был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД Березовского в районе улицы Новая. Поскольку у инспекторов были основания полагать, что водитель пьян (от Новоселова шел запах алкоголя), ему предложили пройти освидетельствование. Однако тот отказался.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Березовский городской суд. Теперь Игорю Новоселову грозит до двух лет колонии с запретом заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок до трех лет.

Напомним, Новоселов уже не раз становился "героем" уральской криминальной хроники. Скандальную известность автохам получил после ролика "Ты кому сигналишь, дядя?". В 2017 году Игорю дали 2,5 года колонии за нападение на екатеринбургского блогера. А в прошлом году ему вменяли дорожный конфликт с погоней, вину по которому он так и не признал.

Теги: Новоселов, колония, дело, суд, Березовский



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