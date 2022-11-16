В Челябинской области насмерть замерз мужчина

В Челябинске нашли тело пропавшего 34-летнего мужчины. Местный житель наблюдал за взлетом и посадкой самолетов, а после этого пошел пешком от села Долгодеревенское в город, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Мужчина позвонил родителям и рассказал, что смотрит за взлетом и посадкой самолетов, но очень замерз и не чувствует ног. Родственники обратились с просьбой о помощи к диспетчерам службы 112.

У мужчины был с собой телефон, но на звонки он престал отвечать. Его точное местонахождение было неизвестным. Спасатели обследовали участок протяженностью около 20 км. Вечером 15 ноября в ходе поиска удалось обнаружить первые следы пострадавшего. Сегодня днем тело погибшего обнаружено и передано сотрудникам полиции.