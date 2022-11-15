В результате ракетных ударов повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры – офис Зеленского

В результате ракетных ударов по территории Украины повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он добавил, что "сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы".

Между тем, без электричества осталась и часть Молдовы, об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Спину: "В течение последнего часа одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме... Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности".