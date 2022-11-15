Рослесхоз озвучил топ-5 самых "огненных" регионов в 2022-м и назвал самый скандальный пожар года

В Рослесхозе назвали топ-5 регионов, которые больше всего горели в этом году. В ведомстве также озвучили характер и причины пожаров – везде они были разные.

"Треть всех [сгоревших] площадей дал Хабаровский край. Горела крайне удаленная территория. До нее мы несколько дней не могли добраться. Курган – весенние пожары. Обрывы проводов на СНТ, большая часть пожаров – апрель-май. Ханты-Мансийский автономный округ – август, конец сезона. Большие площади – потому что вовремя не спохватились и первую неделю прохладно относились. Коми – тоже крайне удаленные территории. Рязанская область – это вообще антипример. Это самый резонансный, самый медийный пожар года. Классический пример, когда совершенно несложное возгорание упустили, потом делили: наше – не наше. А потом ветер раздул", - рассказал журналистам глава Рослесхоза Иван Советников.

Он также назвал регионы, которые проявили себя лучше всех и сократили в десятки раз площади пожаров по сравнению с прошлым годом: Карелия, Свердловская область, Якутия, Башкирия, Камчатка.

В целом по стране пройденная огнем площадь составила 3,5 млн га, при этом почти не изменилось число пожаров, то есть сократилась средняя площадь пожара – теперь она составляет 165 гектаров – это сокращение в два раза по сравнению с 2021 годом. В Рослесхозе считают, что сокращения удалось добиться благодаря раннему обнаружению лесных пожаров. "Любой лесной пожар, обнаруженный в первую минуту, можно потушить ведром воды", - заявил Советников.