15 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Тобольске водитель "легковушки" погиб при столкновении с автобусом

Сегодня утром в Тобольске у дома 22 на ул. Семена Ремезова произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Volvo. Водитель "легковушки" погиб, три человека получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

"Одновременно Тобольскому межрайонному прокурору поручено установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД по Тюменской области, автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "Лиаз" четвертого маршрута. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Пострадавшие - женщины 44 и 58 лет и 27-летний мужчина.

Теги: Volvo, автобус Лиаз, ДТП



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