Впервые с начала СВО антироссийская резолюция ГА ООН набрала менее 100 голосов

Принятая накануне резолюция Генассамблеи ООН о российских "репарациях" Киеву не была поддержана почти половиной стран. Это первая антироссийская резолюция с начала СВО, набравшая менее ста голосов.

За резолюцию выступили 94 страны, в основном страны Европы, британского содружества и лояльные Западу страны Африки, Америки и Океании. В том числе проголосовали "за" Аргентина, Мексика, Венгрия, Турция.

Страны, проголосовавшие против: Россия, Белоруссия, Китай, Багамы, ЦАР, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия, Зимбабве, Иран.

Наиболее примечателен список воздержавшихся. Почти все страны Азии вошли именно в эту группу, в том числе Индия, Индонезия, Пакистан, Ирак, Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам, Израиль, страны Средней Азии. Помимо Турции, за "репарации" выступили только страны-сателлиты Запада (Япония, Южная Корея, Сингапур) и несколько небольших стран (Катар, Кувейт, Мальдивы). Также среди воздержавшихся много стран Африки.

Представитель Сирии заявил, что боевые действия на Украине – это конфликт Запада против России, а резолюция направлена на увеличение поставок Киеву западного вооружения за российский счет. Сирии, например, никто не предлагал никаких компенсаций за то, что на ее территории устроили США и их союзники.

Представитель Шри-Ланки резонно напомнил, что репарации обычно выплачивает сторона, потерпевшая поражение, но конфликт еще не завершен.

Ззамглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что "англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов". И это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению.

Постпред РФ Василий Небензя подчеркнул, что Запад пытается использовать ГА ООН в качестве судебного органа, чтобы дать добро на создание международного механизма возмещения ущерба. Но создаваться он будет узкой группой стран, в которую почти никого не пустят.

"Генассамблее предлагается дать карт-бланш на создание некоего органа, о функционале которого у большинства здесь присутствующих нет ни малейшего представления. Они будут по своему усмотрению назначать виновных, устанавливать объемы ущерба и способы его возмещения. ООН же в этом процессе никакой роли играть не будет, ведь этот механизм предлагают создать вне ее рамок, и отчитываться перед Генассамблеей за его действия никто не собирается", - сказал Небензя.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Киев, однако, добился желаемого - создан прецедент, который позволит в дальнейшем легализовать кражу под видом "репараций" сотен миллиардов долларов.