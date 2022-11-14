Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Киеву "репараций" из замороженных резервов РФ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Киеву.

Постпред РФ Василий Небензя заявлял, что этот документ юридически ничтожен и абсолютно неграмотен, но признавал, что это способ разморозки резервов РФ для финансирования поставок западного оружия Киеву и погашения его долгов за уже переданные вооружения.

"Тем самым Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, планируя использовать для этого российские деньги", — заявил он.