15 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: vesti.ru

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Киеву "репараций" из замороженных резервов РФ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Киеву.

Постпред РФ Василий Небензя заявлял, что этот документ юридически ничтожен и абсолютно неграмотен, но признавал, что это способ разморозки резервов РФ для финансирования поставок западного оружия Киеву и погашения его долгов за уже переданные вооружения.

"Тем самым Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, планируя использовать для этого российские деньги", — заявил он.

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