Свердловский депутат Госдумы о главе дипломатии ЕС: "Незамутненный идиот"

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Ранее тот заявил, что страны, которые вводят ответные санкции против ЕС, совершают "ошибку".

В своем Telegram-канале Рябцева привела цитату европейского политика.

"Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Я полагаю, что это ошибка", - заявил Боррель на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

"Поразительно незамутненный идиот", - отреагировала на это высказывание свердловский депутат.

Напомним, ранее Жанна Рябцева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией.