15 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Борьба с обнальщиками: Финразведка запросила право на видео от банков

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заинтересовалась фото- и видеоконтентом банков.

Ведомство может получить право запрашивать у кредитных организаций такие материалы, чтобы противодействовать обналичиванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в поправках ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в основной "антиотмывочный" закон.

Служба разработала такие поправки по поручению кабмина. Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись. Из документа следует, что речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу.

В Росфинмониторинге говорят, что интерес для службы могут представлять материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. Это помогает установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений. Согласно поправкам, объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство.

Как заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, банки ведут фото- и видеосъемку, но не для антиотмывочных целей. По его словам, обычно запись предусмотрена внутренними процедурами организации по противодействию мошенничеству или правилами офисного обслуживания. Такие данные сейчас предоставляются по решению суда, сообщает РБК.

Теги: Финразведка. банки, камеры



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