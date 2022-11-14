Глава Госсовета Крыма назвал республику "мирным регионом, в отличие от Белгородской, Курской, Брянской областей"

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал республику "мирным регионом", "в отличие от Белгородской, Курской, Брянской областей". Ранее сегодня он же выразил опасения по поводу того, что с "отходом из Херсона" линия фронта приближается к Крыму, и из-за этого, вероятно, придется принимать меры усиления безопасности. Эти слова попали на ленты информагентств.

В своем более позднем посте в Telegram Константинов уже заявляет, что "стратегически для Крыма ничего не изменилось".

"Крым в отличие от Белгородской, Курской, Брянской областей сегодня мирный регион. У нас нет поводов для панических настроений. Ситуация стабильная", - успокаивается Константинов.