14 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика Крым
Фото: Накануне.RU

В чем состоит стратегический замысел наших военных – мы не знаем и не должны знать, - глава госсовета Крыма

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что решение об уходе с правого берега Днепра российскими военными "было принято давно". Чиновник добавляет, что "в это не хотелось верить".

"В чём состоит стратегический замысел наших военных, мы не знаем и не должны знать. Со временем — увидим, тогда и сможем более объективно оценить всю значимость вывода наших войск из Херсона", - пишет Константинов в своем Telegram-канале.

Он предлагает не "хорохориться" и не делать вид, что "Херсон для нас ничего не значил". Без Херсона, полагает Константинов, "с освобождением Одессы придется подождать".

Также глава Госсовета обращает внимание на то, что с отходом из Херсона "фронт приблизился к Крыму". Он не исключил усиление мер безопасности в связи с этим фактом.

Теги: владимир константинов, херсон, крым



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