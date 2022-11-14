В чем состоит стратегический замысел наших военных – мы не знаем и не должны знать, - глава госсовета Крыма

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что решение об уходе с правого берега Днепра российскими военными "было принято давно". Чиновник добавляет, что "в это не хотелось верить".

"В чём состоит стратегический замысел наших военных, мы не знаем и не должны знать. Со временем — увидим, тогда и сможем более объективно оценить всю значимость вывода наших войск из Херсона", - пишет Константинов в своем Telegram-канале.

Он предлагает не "хорохориться" и не делать вид, что "Херсон для нас ничего не значил". Без Херсона, полагает Константинов, "с освобождением Одессы придется подождать".

Также глава Госсовета обращает внимание на то, что с отходом из Херсона "фронт приблизился к Крыму". Он не исключил усиление мер безопасности в связи с этим фактом.