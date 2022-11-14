Суд отклонил жалобу Кагарлицкого* на присвоение статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал политологу Борису Кагарлицкому* (*включен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ) в удовлетворении жалобы на признание его иноагентом.

"Ранее по обращению Бориса Юльевича* - преподавателя Шанинки, политолога, левого диссидента еще в советские времена - я направлял запрос в Минюст с просьбой сообщить, что стало формальным поводом для признания его иноагентом. Ответ был никакой: перечисление общих норм закона без указания на конкретные факты финансирования из-за рубежа. Об этом как свидетель я сообщил на судебном заседании, но не помогло", - рассказал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Кагарлицкий* был внесен в реестр в мае этого года. Тогда его признали СМИ-иноагентом (реестра физлиц-иноагентов еще не было).