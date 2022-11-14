14 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральский завод отправит пять самолетов "Байкал" в Заполярье

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписал предварительный договор на передачу пяти самолетов "Байкал" "Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду". Как сообщает департамент информполитики, поставка запланирована на 2026-2030 годы.

"Соглашение с авиакомпанией "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" увеличило портфель заказов на самолеты ЛМС-901 "Байкал" до 49 штук. Такой объем обязательств позволяет сформировать среднесрочную производственную программу, планировать работы также нашим поставщикам, расположенным от Дагестана до Хабаровского края. В свою очередь серийная контрактация гарантирует удержание стоимости самолета на минимальном уровне, что очень важно для заказчиков", – заявил начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максим Харин.

В Ненецком автономном округе на "Байкале" будут перевозить пассажиров, груз и почту. Ранее стало известно, что уральский завод гражданской авиации планирует сертифицировать российский двигатель ВК-800С для легких многоцелевых самолётов "Байкал" в 2024 г. Первый запуск двигателя (стендовые испытания) намечен уже на 2022 г

Теги: Байкал, Заполярье, самолет



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