На Урале мошенники обманывают пенсионеров, ссылаясь на "указ Путина"

На Среднем Урале пенсионерка стала жертвой мошенников по схеме "Кто-то пытается снять ваши деньги". Аферисты обманули ее, сославшись на "указ президента".

Читайте также: В Екатеринбурге мошенники взяли кредит на нотариуса по чужому паспорту

Все началось с того, что 80-летней женщине позвонил "представитель банка" и заявил, что некий племянник якобы пытался снять деньги с ее счета. Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД по ЗАТО Новоуральск, лжесотрудник рассказал, что снять ничего не удалось, но для выявления злоумышленника и "декларирования денежных средств во исполнения указа Владимира Путина" необходимо все же снять деньги и перевести их на другой счет.

Пожилая женщина, поверив мошенникам, направилась к отделению своего банка и сняла сумму. После чего, по указанию аферистов, она приехала в ближайшее отделение сотовой связи и перевела 178 тысяч рублей на продиктованный ей счет. При этом всю дорогу от дома звонивший сопровождал пенсионерку по телефону. Он консультировал, как себя вести, с кем можно говорить, а с кем не стоит.

Злоумышленник пообещал, что к субботе деньги вернутся к старушке. Однако средства обратно не поступили, а "оператор" больше на связь не выходил.

В полиции призывают уральцев быть бдительными самим и проводить тематические беседы со своими пожилыми родственниками.