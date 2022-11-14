14 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Тюменской области детей, болеющих сахарным диабетом, обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на своем telegram-канале об обеспечении детей, болеющих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий запрос главе региона поступил год назад, во время прямой линии.

"В прошлом году на прямую линию обратились восемь жителей нашего региона. Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие аппараты жизненно необходимы маленьким пациентам.Поручил коллегам из департамента здравоохранения решить этот вопрос. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах непрерывного мониторинга глюкозы, ими обеспечены. Сегодня во Всемирный День борьбы с сахарным диабетом не лишним будет напомнить, что диагноз диабет - уже давно не приговор. Современные технологии позволяют вести людям, страдающим этой болезнью, полноценную жизнь.", - сообщил губернатор.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Именно в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

День борьбы с диабетом был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН.

Теги: система непрерывного мониторинга глюкозы, сахарный диабет, дети



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