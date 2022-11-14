Прокуратура объявила предостережения вице-мэру Екатеринбурга и главам семи ДЭУ

Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение вице-мэру города Алексею Бубнову.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, причиной стало содержание автомобильных дорог уральской столицы. В прокуратуре отметили, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора.

Организованы проверки, по итогам которых будет оценено качество проведения сезонных уборок Екатеринбурга от снега. А для активизации этой работы прокуратурой заместителю главы города Алексею Бубнову, а также семи руководителям районных ДЭУ объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства при организации и проведении сезонных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня Бубнов поручил службам благоустройств активизировать уборку тротуаров, площадок остановочных комплексов и пешеходных переходов, особое внимание уделяя расчистке труднодоступных участков. Кроме этого, после расчистки улиц необходимо использовать противогололедные материалы, чтобы при понижении температуры не допустить образования наледи и накатов на улично-дорожной сети.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попытался объяснить появление слякоти на городских дорогах. Между тем, уральские синоптики прогнозируют резкое похолодание в течение ближайшей недели.