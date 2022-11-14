14 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ГИБДД Екатеринбурга просят водителей не мешать снегоуборочной технике

В понедельник, 14 ноября, на улицах Екатеринбурга из-за обильных осадков проводится чистка снега коммунальными службами. Госавтоинспекция оказывает помощь снегоуборочной технике в проезде оживленных перекрестков и улиц.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, ведомство обращается к автомобилистам с просьбой ответственно отнестись к ситуации. Владельцев машин просят не парковать свой транспорт вдоволь обочин, в парковочных "карманах" и местах, где стоянка на проезжей части помешает уборке снега. Следует заранее продумать места остановки и стоянки, чтобы не мешать уборочной технике и с пониманием отнестись к мерам, направленным на качественную уборку улиц, и, как следствие, обеспечение безопасности дорожного движения.

Кроме этого, с наступлением неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать поведение на дороге. Нужно быть предельно осторожными и внимательными, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Пешеходам, в свою очередь, нужно соблюдать правила безопасности при переходе проезжей части.

Напомним, что сегодня прокуратура объявила предостережения вице-мэру Екатеринбурга Алексею Бубнову и главам семи районных ДЭУ. Причиной стало содержание автомобильных дорог уральской столицы.

Теги: техника, снег, уборка, ГИБДД, водители, Екатеринбург



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