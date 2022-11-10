Средний Урал подморозит: в течение недели похолодает до -25

На Среднем Урале синоптики прогнозируют резкое похолодание в течение ближайшей недели.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, на крайнем севере Свердловской области уже в эти выходные, 12 и 13 ноября, похолодает до минус 5-10 градусов. Скорое изменение погоды на Урал принесет циклон исландского происхождения, который выйдет на Скандинавию и воскресным днем доберется до региона.

"Осадки завтра-послезавтра будут выпадать в виде мокрого снега с дождем, в воскресенье – в виде снега и мокрого снега. Образуется снежный накат на дорогах, вероятны непродолжительные метели. Уже в начале следующей недели, 14 ноября, в тыл этому циклону будет поступать холодный арктический воздух", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам метеорологов, наиболее морозными будут 16-17 ноября: температура воздуха опустится до минус 15-20 градусов, а на севере похолодает до минус 25 градусов.

Напомним, на днях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попытался объяснить появление слякоти на городских дорогах.