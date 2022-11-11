Именем Стремоусова предложили назвать улицу в Херсоне

Именем погибшего замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова предложили назвать улицу в Херсоне. С такой инициативой в эфире шоу "Соловьев Live" выступил помощник скончавшегося чиновника Сергей Мороз.

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Правда, сейчас ВС РФ не контролируют Херсон – Минобороны РФ сегодня сообщило, что войска покинули правый берег Днепра.

Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Сегодня его похоронили в Симферополе. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.