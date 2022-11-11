В УПЦ назвали фейком сообщения об инициативе канонизации Стремоусова

Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова – это фейк, сообщается на сайте информационно–просветительского отдела Украинской православной церкви.

Ранее в интернете появлялось изображение скриншота из соцсетей, где священник Роман Кондратюк якобы предлагает канонизировать Стемоусова, погибшего 9 ноября в ДТП.

"Официально заявляем, что эта манипуляционная публикация вышла из созданного недавно фейкового аккаунта и к священнику Роману не имеет никакого отношения", – говорится в сообщении УПЦ.

Напомним, Стремоусов погиб 9 ноября в результате ДТП. Сегодня прошла церемония отпевания в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области орденом Мужества посмертно.