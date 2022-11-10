Путин посмертно наградил Стремоусова

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Документ об этом обнародован на портале правовой информации. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", — следует из документа.

Напомним, Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл Стремоусов погиб, еще два участника ДТП пострадали.