Путин посмертно наградил Стремоусова
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Документ об этом обнародован на портале правовой информации. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", — следует из документа.
Напомним, Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл Стремоусов погиб, еще два участника ДТП пострадали.