10 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Путин посмертно наградил Стремоусова

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Документ об этом обнародован на портале правовой информации. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", — следует из документа.

Напомним, Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл Стремоусов погиб, еще два участника ДТП пострадали.

Теги: Стремоусов, Орден Мужества



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