В Екатеринбурге выпустят памятную медаль к 300-летнему юбилею города

Предстоящий 300-летний юбилей Екатеринбурга будет отмечен выпуском памятной медали.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, награды будут выпущены к середине 2023 года ограниченным тиражом и вручены жителям, внесшим значительный вклад в развитие столицы Урала. Подвеска каждой медали будет отлита из золотистого металла (латуни), а колодка обтянута лентой, окрашенной в цвета официальной символики муниципального образования.

На лицевой стороне изобразят здание администрации города и надпись "300 лет Екатеринбургу". На оборотной стороне (реверсе) – герб города, надпись "1723-2023" и логотип 300-летия. К медали будет прилагаться удостоверение.

Решение о вручении памятной медали будет принимать лично глава Екатеринбурга на основании предложений, внесенных его заместителями и руководителями районных администраций. Основаниями станут заслуги в профессиональной и общественной деятельности или стаж работы не менее 20 лет в органах государственной власти, местного самоуправления и прочих организациях столицы Урала.

Напомним, что в этом году главный новогодний городок Екатеринбурга будет посвящен 300-летию города.