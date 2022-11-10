10 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В главном ледовом городке Екатеринбурга построят деревянную крепость и горку в виде молота

Сегодня, 10 ноября, в администрации Екатеринбурга прошло заседание оргкомитета по строительству ледового городка на центральной площади уральской столицы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, нынешний новогодний городок посвящен 300-летию Екатеринбурга. Важными элементами в его оформлении станут сверкающие друзы кристаллов и деревянная крепость, символизирующие начало становления города. Основания детских горок оформят в виде зверей, населяющих местные леса, а большая горка будет выполнена в виде кричного молота. Появится и Каменный цветок, олицетворяющий культуру и легенды Урала, – конструкция на металлическом каркасе с яркой светодиодной подсветкой.

В этом году главную городскую площадь украсит живая ель с шатром гирлянд, вокруг расположатся огромные ледяные подарки с веточками рябины. Традиционные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет". А XXI международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия" будет посвящен уральской тематике по сказам Павла Бажова и произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Согласно постановлению администрации Екатеринбурга, уже в ночь с 13 на 14 ноября парковка на Площади 1905 года будет закрыта, и строители начнут огораживать территорию для возведения ледового городка. Торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря 2022 года. Она будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 15 января 2023 года, после чего до 22 января специалисты демонтируют конструкции.

Теги: городок, строительство, горки, Екатеринбург



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