10 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург к Новому году украсят в золотом и белом цвете

В администрации Екатеринбурга утверждены стандарты оформления городского пространства к предстоящему Новому году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, муниципалитет подготовил особый документ, регламентирующий стилевое единообразие украшений. Как пояснили в администрации, это необходимо, чтобы Екатеринбург не превратился в беспорядочный калейдоскоп из гирлянд, звезд и мишуры, а также минимизировать вероятность пожаров и травм.

Мэр уральской столицы Алексей Орлов подписал рекомендации по внешнему оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Документ запрещает делать надрезы, надписи, приклеивать и прибивать провода на деревья. Вместо этого при украшении растений гирляндами предлагается использовать такой способ крепления, который позволил бы снять провода без ущерба насаждениям. Кроме этого, запрещено использовать в оформлении легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, бенгальские огни и фейерверки.

Ледовый городок(2020)|Фото: Накануне.RU

Касательно стиля предлагается использовать спокойную золотистую или белую цветовую гамму. При этом необходимо сформировать единый ансамбль, в котором украшения будут подчеркивать красоту архитектуры Екатеринбурга, а не затмевать и перебивать ее.

Новогодние украшения появятся во всей центральной части города и на главных улицах районов. Как добавили в мэрии, декорированы будут многие учреждения культуры, торговые центры, аллеи и парки.

Напомним, что главный новогодний городок Екатеринбурга будет посвящен 300-летию города.

Теги: Новый год, украшение, Екатеринбург



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