Шойгу впервые вошел в тройку политиков по уровню недоверия со стороны россиян

11 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Шойгу впервые вошел в тройку политиков по уровню недоверия со стороны россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые в истории вошел в тройку политиков по уровню недоверия. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос звучал так: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?".

Доверие в этом случае к Шойгу упало с 18,3% (31 июля) до 14,6% (31 октября). В этой части рейтинга он стоит третьим после президента Владимира Путина (доверие к нему держалось в указанный период примерно на одном уровне 39%) и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, доверие к которому 31 июля – 31 октября падало с 20,5% до 15,9%.

При этом недоверие к Шойгу выросло с 2 (31 июля) до 4,1% (31 октября). По этому показателю Шойгу – также третий в списке после главы КПРФ Геннадия Зюганова, у которого этот показатель держался в эти месяцы примерно на одном уровне (7,6 – 7,9%), и президента Владимира Путина, которому 31 июля не доверяли 4,8% респондентов, а 31 октября – 5,5%.

Напомним, 9 ноября Сергей Шойгу распорядился отвести войска за Днепр и оставить Херсон.

Теги: Сергей Шойгу, министр обороны РФ, рейтинг, ВЦИОМ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети