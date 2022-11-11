Шойгу впервые вошел в тройку политиков по уровню недоверия со стороны россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые в истории вошел в тройку политиков по уровню недоверия. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос звучал так: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?".

Доверие в этом случае к Шойгу упало с 18,3% (31 июля) до 14,6% (31 октября). В этой части рейтинга он стоит третьим после президента Владимира Путина (доверие к нему держалось в указанный период примерно на одном уровне 39%) и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, доверие к которому 31 июля – 31 октября падало с 20,5% до 15,9%.

При этом недоверие к Шойгу выросло с 2 (31 июля) до 4,1% (31 октября). По этому показателю Шойгу – также третий в списке после главы КПРФ Геннадия Зюганова, у которого этот показатель держался в эти месяцы примерно на одном уровне (7,6 – 7,9%), и президента Владимира Путина, которому 31 июля не доверяли 4,8% респондентов, а 31 октября – 5,5%.

Напомним, 9 ноября Сергей Шойгу распорядился отвести войска за Днепр и оставить Херсон.