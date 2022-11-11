11 Ноября 2022
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Происшествия
Фото: telegram.org/mash

В Запорожской области совершено покушение на замминистра спорта и культуры

Совершено покушение на заместителя министра спорта, культуры и туризма Запорожской области Андрея Бойко. По данным властей региона, чиновник "легко пострадал".

Покушение произошло около восьми утра.

"В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда", - говорится в сообщении администрации Запорожской области.

Telegram-канал администрации приводит цитату "правоохранительных органов", правда, не конкретизируют – кто из официальных лиц региона, входящего в состав РФ, грозит преступникам похоронами в безымянной могиле: "Он жив. Слегка контужен. С ним работают медики. Жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдем каждого. И ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая. Вплоть до того, что тела преступников, ликвидированных при задержании, не выдают родственникам, хоронят в безымянных могилах".

Повреждены подъезд и квартира на первом этаже. На месте работает следственная группа.

Теги: покушение, запорожская область, чиновник



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